«Rui Costa não tem condições para ser árbitro ou VAR de jogos do FC Porto»

Depois de Francisco J. Marques ter criticado o VAR, o FC Porto voltou esta segunda-feira a apontar o dedo às decisões do videoárbitro no jogo entre dragões e Rio Ave (1-0).







"A leitura necessariamente negativa destas decisões torna-se ainda pior se recordarmos o histórico de Rui Costa com o FC Porto. Quem é que já esqueceu, por exemplo, os penáltis por assinalar em jogos frente ao Feirense (2016/17) e ao Desportivo das Aves (2017/18), que resultaram em perda de pontos para o FC Porto? A conclusão é óbvia: Rui Costa não tem condições para ser árbitro ou videoárbitro de jogos do FC Porto", conclui-se na newsletter.

"Entre os aspetos negativos do jogo, contam-se duas decisões absurdas do VAR: ainda na primeira parte, o árbitro assinalou um penálti por falta sobre Bruno Costa, que foi erradamente revertido na sequência da intervenção do videoárbitro Rui Costa; pouco depois, Adi Mehremic jogou a bola com o braço de forma clara e intencional dentro da área, mas esse gesto passou em claro. Rui Costa fica assim associado a duas decisões com impacto no resultado, ambas em prejuízo do FC Porto, que foi privado de duas grandes penalidades. Curiosamente, quando o árbitro tomou uma decisão correta, Rui Costa tornou-a errada. E depois, quando era Rui Costa quem tinha melhores condições para assinalar um penálti claro, não agiu e cometeu um erro grave", pode ler-se no 'Dragões Diário' de hoje.