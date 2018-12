Rui Costa pode rumar aos Açores

Em face da saída de Fernando Andrade, a prioridade do Santa Clara passa agora por conseguir um reforço para garantir o equilíbrio do ataque. Sobre a mesa está a possibilidade de Rui Costa, atualmente integrado no plantel do FC Porto B, se mudar para os açorianos. O ponta-de-lança, ainda com 22 anos, destacou-se ao serviço de Varzim e Famalicão, sendo a opção que os azuis e brancos disponibilizaram, apesar de inicialmente serem outros os alvos do Santa Clara. O facto é que a João Henriques também pode interessar um defesa-central, pelo que se trata de uma definição que pode ser encerrada a breve trecho.