Rui Moreira destaca "experiência, coragem e capacidade de mobilizar" de Pinto da Costa

Rui Moreira, número um da lista A candidata ao Conselho Superior do FC Porto, deixou uma mensagem de apoio a Pinto da Costa. O presidente da Câmara do Porto fê-lo na página de Pinto da Costa relativa às eleições para os órgãos sociais que terão lugar nos próximos dias 6 e 7 de junho.





"Poderia dizer, e todos entenderiam, que apoio Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do FC Porto por uma questão de gratidão. Sou grato, porque faço parte de uma geração que cresceu a ver o FC Porto perder e que depois se habitou, com este presidente, a ver o FC Porto ganhar. A razão é outra. Vamos passar momentos seguramente difíceis no futebol, os próximos anos vão exigir sacrifícios e a minha convicção é que precisamos ao leme do nosso clube de alguém que tem a experiência, a coragem e também a capacidade de nos mobilizar a todos nesses momentos difíceis que avizinham, por isso, voto Jorge Nuno Pinto da Costa", revelou Rui Moreira, numa mensagem em vídeo.