Rui Moreira e a presidência do FC Porto: «Gostaria de fazer coisas que ainda não fiz...»

Rui Moreira, presidente da CM Porto e vice-presidente do Conselho Superior (CS) do FC Porto, deixa em aberto a possibilidade de, no futuro, vir a candidatar-se à liderança dos dragões.

"Há um tempo em que queremos ser o Cubillas. Depois pensamos que queremos ser o Mourinho ou o Pedroto. E depois há uma altura em que queremos desempenhar outros cargos, não quer dizer que o façamos. Eu gostaria de fazer muita coisa que ainda não fiz. Já gostava do FC Porto quando ainda não ganhava nada, ia com o meu pai ao estádio e víamos o FC Porto jogar bem, mas sem ganhar nada. Há muitas maneiras de fazer coisas pela cidade", referiu esta terça-feira, em entrevista à Antena 1, o cabeça-de-lista ao CS eleito pela lista de Pinto da Costa nas últimas eleições portistas.

Antes do último ato eleitoral, Pinto da Costa incluiu o nome de Rui Moreira numa lista de quatro nomes - com André Villas-Boas, António Oliveira e Vítor Baía - que, caso tivessem avançado já para a presidência do FC Porto, poderiam ter levado à sua saída da corrida. Rui Moreira não se alongou sobre o assunto, mas vincou a sua ligação emocional aos dragões e às instituições da cidade. "Não tenho de esconder que sou portuense, que sou do Porto. Nunca escondi. É alguma surpresa que eu gosto da cidade, que eu gosto do FC Porto, que eu acho que o FC Porto é importante para a cidade? Eu sou sócio do FC Porto, do Boavista e do Estrela e Vigorosa", afirmou.