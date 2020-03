Rui Moreira é o cabeça de lista de Pinto da Costa ao Conselho Superior

Rui Moreira é o cabeça de lista de Jorge Nuno Pinto da Costa para o Conselho Superior do FC Porto. O atual presidente da Câmara Municipal do Porto foi o nome forte escolhido para o órgão consultivo pelo ainda líder dos azuis e brancos para a recandidatura que se avizinha.





O anúncio foi feito pela Comissão de Apoio à Recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, numa nota enviada às redações.De recordar que Rui Moreira, autarca da Invicta, foi um dos subscritores do avanço do presidente do FC Porto e, ao mesmo tempo, um dos nomes que vinha sendo levantados como possível sucessor.