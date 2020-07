Rui Moreira e os festejos do FC Porto: «O futebol é diferente, para o bem e para o mal»

Os festejos da conquista do título por parte do FC Porto já fizeram correr muita tinta e Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, explicou que o que se passou na cidade foi um retrato fiel do que já havia sucedido nos últimos tempos em Nápoles e Liverpool, sublinhando que a autarquia fez todos os possíveis para controlar a situação.





"Aquando do São João fizemos uma campanha de sensibilização da população e depois decidimos que não havia necessidade de fechar a cidade. Fechámos apenas a Ponte Luís I porque a Metro do Porto nos pediu. E exigimos que os restaurantres fechasssem mais cedo. Agora essa situação não se colocava, porque o jogo acabava às 23.30 e os cafés e restaurantes já estavam fechados. Fechava a Avenida dos Aliados? E se o FC Porto não ganhasse? Voltava-se a fechar e depois abria-se?", questionou Rui Moreira no programa 'Os Dois à Quinta', no Facebook, lembrando houve conversas com o FC Porto e que o clube procurou respeitar o momento."Falámos com o FC Porto e o FC Porto percebeu que não se podiam fazer as celebrações. Os jogadores nem à varanda do estádio foram. Aquilo que aconteceu no Porto, aconteceu em Liverpool e Nápoles. O futebol é diferente, para o bem e para o mal", referiu o autarca, que é também membro do Conselho Superior dos dragões, acrescentando que, relativamente às questões de ordem pública, são as forças de segurança quem comanda: "Não tenho responsabilidade sobre as questões de ordem pública, é a PSP que manda em mim, que me pediu os meios que coloquei a disposição: Polícia Municipal, ambulâncias e bombeiros por causa de engenhos pirotécnicos."