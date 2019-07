Rui Moreira: «FC Porto na baixa contribui para uma cidade interessante e cativante»

É já este sábado que o FC Porto realiza a habitual cerimónia de apresentação dos equipamentos para a nova temporada, que terá novamente lugar na baixa da Invicta, mais precisamente em frente à Reitoria da Universidade do Porto, e, em jeito de lançamento ao evento, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, deixou elogios à iniciativa dos dragões.De acordo com o líder camarário, o "FC Porto na baixa" é um evento "que contribuiu para uma cidade interessa e cativante" e que faz "já parte da tradição do início de uma nova temporada desportiva". "Qualquer que seja a filiação clubística dos portuenses, o ‘FC Porto na Baixa’ é já um evento muito aguardado pela cidade. A iniciativa tem o mérito de juntar, em pleno centro do Porto, milhares de portistas, quer sejam habitantes da cidade quer sejam adeptos do clube que vivam nos arredores do Grande Porto. À sexta edição, podemos assumir ainda que o evento está enraizado e que a iniciativa já faz parte da tradição do início de uma nova temporada desportiva, naturalmente contribuindo para aquela que é a dinâmica de uma cidade que se quer interessante e cativante", referiu o edil, que considerou que esta é uma iniciativa que fortalece a ligação entre clube e cidade."Não por acaso, no ano passado fez-se justiça e abriram-se novamente as portas da Câmara Municipal ao FC Porto ao fim de 19 anos, porque essa é a atitude esperada e exigida ao Município, junto de quem eleva o nome da cidade do Porto no Mundo. É o maior clube da cidade e, ao longo da sua história centenária, é a instituição que mais tem contribuído para projetar o nome da cidade do Porto no plano internacional", sublinhou, acrescentando que a identidade do clube se mistura com o da própria cidade."O ADN do FC Porto confunde-se também com o da própria Invicta: uma cidade orgulhosa em si mesma, que não verga perante as adversidades e sem medo do futuro. Por tudo isto, reconhece-se ao FC Porto o papel de embaixador da cidade no mundo", concluiu.