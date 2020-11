Rui Moreira: «Já é tarde para ser presidente do FC Porto»

O presidente da Câmara da Invicta e membro do Conselho Superior do FC Porto, Rui Moreira, considera que pela sua idade, 64 anos, "já é tarde" para cumprir o sonho de ascender à liderança do clube.





O próximo ato eleitoral realiza-se em 2024, altura em que estaria perto de cumprir 68 anos. Nesse sentido, em entrevista ao Polígrafo da SIC, escuda-se nesse fator e aponta a candidatos mais novos, nomeadamente o seu "amigo" André Villas-Boas. Isto sem deixar de vincar que a presidência "está muito bem entregue" a Pinto da Costa."Ser presidente do FC Porto? Não sei, neste momento o cargo está muito bem entregue. Temos um excelente presidente e, provavelmente, não terei tempo para isso. Porquê? Porque tenho 64 anos. A idade de Pinto da Costa? Tem mais de 80 anos mas na altura em que entrou era muito mais novo do que eu. Há outros candidatos novos, há imensos candidatos jovens disponíveis. O André Villas-Boas quer ser presidente. Vou fazer propaganda ao meu amigo André, há imensa gente... Se tenho vontade ou gostaria? Eu já expliquei isto, gosto muito de futebol, e nunca tive jeito para jogar a bola, nunca fui treinador... o meu sonho era ser jogador, depois treinador, depois houve um tempo em que era ser presidente, mas agora acho que já não vai acontecer. Já é tarde", sublinhou Rui Moreira.Aproveitando a oportunidade para se referir à recorrente questão da alegada promiscuidade por ocupar um cargo política e ao mesmo tempo clubístico, voltou a vincar a sua posição: "Acho que o Presidente da Câmara do Porto deveria ser membro do Conselho Superior de todos os clubes do Porto. Não da SAD, do futebol, eu não faço parte da atividade profissional. Até percebi as críticas de Fernando Medina, mas ao contrário dele, que até teve na sua lista de apoiantes o sr. Luís Filipe Vieira e que depois o foi apoiar, no meu caso nunca viu na minha lista de apoiantes futebolistas, nem músicos, nem artistas, e há muitos que são meus amigos."