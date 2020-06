Rui Moreira olhou para alguns comentários com "perplexidade" e vai contra-atacar

Rui Moreira, líder da lista A ao Conselho Superior, manifestou a sua estranheza pelas críticas de que foi alvo durante esta campanha eleitoral, por ser político e integrar uma lista candidata aos órgãos sociais do FC Porto. O presidente da Câmara Municipal do Porto referiu que ficou perplexo com algumas opiniões e irá responder nos próximos dias.





"Responderei esta semana. Durante a campanha eleitoral para o clube entendi que não deveria pronunciar-me sobre a opinião das pessoas, que é perfeitamente legítima. Alguns desses comentários e algumas dessas opiniões, olhei para elas com alguma perplexidade, mas hoje não é dia para falar sobre isso. Seguramente falarei durante a próxima semana. Faço parte de uma lista ao Conselho Superior. Toda gente sabe que sou portista, toda a gente me conhece, toda gente sabe que já o era antes de fazer política. Lembro que nessa altura até diziam como era possível um comentador de futebol se candidatar a uma câmara. Não tenho mais nada a dizer, é um ato cívico da minha parte como adepto de um clube, não é novidade", recordou Rui Moreira.O líder da lista A ao Conselho Superior aproveitou ainda para elogiar o comportamento cívico dos sócios do FC Porto nestas eleições "Quero salientar a extraordinária votação, a forma como as pessoas estão a aderir a este ato cívico, que é um ato cívico muito importante para o clube, e vi que as pessoas estão a manter a distância, está tudo a ser feito como deve ser. Esse civismo é muito importante, a adesão dos sócios também é muito importante, e depois as urnas ditarão o futuro do clube, que será sempre um futuro risonho. Este clube tem um passado, um presente e vai ter um futuro", apontou ainda.