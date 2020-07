Rui Moreira pede celebrações "de forma civilizada"

Com o campeonato a um pequeno passo de se decidir, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, fez uma comunicação a pedir contenção na hora de festejar o título. Numa nota publicada na sua página do Facebook, o também membro do Conselho Superior do FC Porto, não se referiu ao principal clube da cidade, que é quem mais próximo está de celebrar o campeonato, mas apelou ao civismo e ao espírito de solidariedade que têm marcado os últimos meses na cidade Invicta.





"Nos próximos dias, teremos o desenlace, quer do Campeonato Nacional de Futebol, quer da Taça de Portugal. Conhecemos bem a forma como os adeptos tradicionalmente celebram esses acontecimentos. Sucede que, desta vez, fruto da situação em que vivemos, tenho que apelar ao civismo e ao espírito de solidariedade de todos para que compreendam que o que foi conseguido nos últimos meses na cidade, a pulso, com muitos sacrifícios individuais, tem de ser continuado. É por isso mesmo que faço daqui um apelo, para que todos se saibam comportar, com civismo, cumprindo as leis em vigor, numa situação tão difícil para o país", escreveu Rui Moreira, frisando a importância de se evitarem aglomerações com elevado número de pessoas."Apelo também à comunicação social porque ela própria tem aqui um papel determinante para evitar as concentrações de adeptos. Espero que assim cada um de nós, de acordo com as suas opções e preferências clubísticas, possa celebrar, mas celebrar da forma civilizada como temos sabido celebrar neste tempo tão difícil que vivemos", pode ler-se na nota publicada pelo edil portista.