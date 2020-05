Rui Pedro de luto pelo falecimento do pai

Rui Pedro, avançado dos quadros do FC Porto emprestado ao Leixões na segunda metade desta época, está de luto pelo falecimento do pai, Hernâni Sousa, esta quinta-feira, vítima de ataque cardíaco. Para além do jovem avançado, de 22 anos, Hernâni Sousa deixa também o filho Tiago Sousa, jovem dos sub-15 dos azuis e brancos.