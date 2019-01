Rui Pedro é reforço do Varzim para a segunda metade da temporada. O avançado chega à Póvoa por empréstimo do FC Porto, válido até final da época, e irá ser apresentado hoje, dia em que realiza também o primeiro treino com a nova camisola. Sem espaço quer no plantel principal do FC Porto, quer na equipa B, Rui Pedro terá ao serviço do Varzim a oportunidade de somar minutos e prosseguir a sua evolução.