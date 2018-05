Depois de uma época infeliz marcada por uma enorme aprendizagem, como o próprio definiu, Rui Pedro esperará vitaminar o seu processo de evolução com o tempo de jogo que não teve no Boavista. O empréstimo não correu de acordo com o esperado pelo jovem, de 20 anos, que ainda assim não caiu no esquecimento. Segundo apurou o nosso jornal, o seu agente, o iraniano Kia Joorabchian, já foi abordado por alguns emblemas nacionais, entre eles o recém-promovido Nacional. Os ‘grandes’ do Minho, Sp. Braga e V. Guimarães, que o conhecem desde os tempos do Paivense, também o têm referenciado – Rui Pedro chegou a treinar-se nos dois emblemas antes de assinar pelo FC Porto. Também de Inglaterra, um mercado que o seu agente conhece bem, chegam os nomes de Everton, Swansea e Liverpool.