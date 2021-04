Rui Pinto: «Espero que o agente Pedro Pinho tenha uma punição exemplar»

Rui Pinto, o fundador do Football Leaks, comentou nas redes sociais a agressão ao repórter de imagem da TVI em Moreira de Cónegos e pediu "uma punição exemplar" ao empresário Pedro Pinho.





"Face a este episódio lamentável, espero que o agente Pedro Pinho tenha uma punição exemplar, e que ele e a sua empresa nunca mais participem directa ou indirectamente numa intermediação envolvendo jogadores do FC Porto", escreveu o pirata informático no Twitter.Recorde-se que a agressão aconteceu depois do jogo do FC Porto com o Moreirense ontem à noite, em Moreira de Cónegos, partida que terminou com um empate