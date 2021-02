Rui Pinto reage ao Relatório e Contas do FC Porto: «Belas mesadas na rubrica 'outros'»

Rui Pinto reagiu esta sexta-feira ao Relatório e Contas Consolidado, referente ao primeiro semestre da temporada 2020/21, do FC Porto, documento que os dragões enviaram hoje em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre os valores discriminados no documento, o hacker português apontou o dedo ao elevado valor dos encargos adicionais das transferências (2.275.859 euros), como comissões com empresários, em comparação com o custo de aquisição dos atletas envolvidos (3.000.000 euros) - jogadores como Carraça, Malang Sarr, Cláudio Ramos, Nanú, Felipe Anderson e Marko Grujic.

Em publicação feita na rede social 'Twitter', Rui Pinto escreveu: "Belas mesadas na rubrica 'Outros'. São daquelas 'carraças' que não desaparecem, se é que me entendem", pode ler-se.