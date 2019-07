Rui Pires troca FC Porto pela Ligue 2 francesa

O Troyes, equipa francesa que na temporada passada foi comandada pelo português Rui Almeida, anunciou esta terça-feira a contratação do jovem Rui Pires, um médio defensivo formado no FC Porto e que passou praticamente toda a sua carreira nos quadros portistas. Segundo o emblema gaulês, Rui Pires transfere-se em definitivo para a Ligue 2, assinando um contrato válido para as próximas três temporadas.



Refira-se que o médio, de 21 anos, foi um dos jogadores mais utilizados na temporada passada pelo FC Porto B, atuando em 30 encontros na Segunda Liga.