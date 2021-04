Rui Rio e a agressão ao repórter da TVI: «Inação dos elementos da GNR é intolerável»

Rui Rio criticou a "inação" da Guarda Nacional Republicana (GNR) nos momentos da agressão ao repórter de imagem da TVI por parte do empresário Pedro Pinho, após o Moreirense-FC Porto (1-1).





Se o relato da TVI é rigoroso, então, a inação dos elementos da GNR é intolerável.

Ver um bandalho a agredir um cidadão e não interferir de imediato para o evitar - agravado com o facto de se tratar de um crime público - exige um processo de averiguações. Tem de haver ordem! https://t.co/474rNyWgRi — Rui Rio (@RuiRioPSD) April 27, 2021

Num comunicado enviado à TVI, a GNR afirmou que o militar a quem o repórter pediu ajuda "não presenciou as agressões", mas que "rapidamente se aproximou do local, tendo acalmado os ânimos".Em resposta à notícia da estação de Queluz de Baixo, Rui Rio disse que a intervenção tinha de ser imediata. "Se o relato da TVI é rigoroso, então, a inação dos elementos da GNR é intolerável. Ver um bandalho a agredir um cidadão e não interferir de imediato para o evitar - agravado com o facto de se tratar de um crime público - exige um processo de averiguações. Tem de haver ordem!", disse o presidente do PSD no Twitter.