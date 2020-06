Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Seabra e o acordo com Conceição: «Ficou tudo fechado na Quinta do Encontro» O na altura líder da SDUQ do P. Ferreira recordou almoço com o treinador





• Foto: Movenotícias