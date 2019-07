Rulli ganha força para a baliza do FC Porto

Depois de oficializar a chegada de Iván Marcano e de apresentar o já anunciado reforço Renzo Saravia, ainda esta quinta-feira, o FC Porto parece ter colocado o foco em mais um nome para o plantel da próxima temporada: Geronimo Rulli.





Tal comoanunciou a 6 de julho, o guardião da Real Sociedad era um dos nomes no topo da lista dos dragões para o reforço da baliza, mas esse interesse terá atingido contornos mais concretos esta quinta-feira, dia em que as negociações com os bascos ganharam algum ímpeto depois da entrada em cena de um novo intermediário.Segundo a Antena 1, os dois emblemas já chegaram mesmo a uma plataforma de entendimento nos valores a envolver a mudança do jogador para Portugal e o negócio poderá estar em vias de concretizar-se.Falta apenas o acordo com o jogador, segundo a mesma fonte. O argentino, isso é certo, tem vontade de ser o sucessor de Casillas.