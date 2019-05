Rumo ao Jamor depois do treino

Ao contrário do Sporting, o FC Porto dispensou o treino de adaptação ao relvado do Jamor, pelo que se treina esta manhã no Olival, às 11h30, rumando depois disso ao Sul. Às 19 horas, no Estádio Nacional, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão à final, estando antes agendado um pequeno passeio do grupo pelo relvado.