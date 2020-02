Ruud Gullit: «Todos os jogadores deviam ter abandonado o jogo com Marega»

Ruud Gullit, lenda do futebol holandês, considera que todos os jogadores que estavam em campo durante os insultos racistas a Marega, incluindo os do V. Guimarães, deviam ter abandonado o jogo.





"Culpo os outros jogadores. Eles deviam tê-lo protegido e marcado uma posição, saindo também de campo. Tal como os adversários, também deviam ter abandonado o jogo. A responsabilidade não devia ser apenas do jogador afetado e isso é o que acho mais desapontante", disse o antigo jogador, em declarações aos jornalistas, durante uma conferência de imprensa, que antecede os Prémios Laureus, em Berlim.A antiga estrela do Milan diz que foram ultrapassados os limites em Guimarães."As provocações fazem parte do futebol, mas o racismo é algo diferente. Se se ouvirem sons a imitar macacos ou bananas são atiradas, isso ultrapassa os limites", explicou.