'Sábado' revela suspeita de fraude e lavagem de dinheiro no FC Porto e dragões falam em "patranha"

A revista 'Sábado' revela na sua edição desta quinta-feira que o FC Porto e Pinto da Costa são suspeitos de fraude e lavagem de dinheiro em transferências de jogadores, nomeadamente de Falcão, Mangala e Danilo, estando em causa 20 milhões de euros. No seu site, os dragões já reagiram e falaram em "patranha".





"Nunca a FC Porto SAD e/ou o presidente do seu Conselho de Administração foram interpelados, ouvidos ou interrogados em qualquer tipo de inquérito ou diligência judicial similar sobre qualquer uma destas matérias. Se estes inquéritos existirem, o que só se admite por mera hipótese de raciocínio, estariam em segredo de justiça e numa fase embrionária, pelo que se estranha esta fuga de informação cirúrgica em vésperas de um FC Porto-Benfica decisivo para o campeonato", começam por dizer os portistas."A FC Porto SAD e o presidente do seu Conselho de Administração manifestam, como sempre, a sua disponibilidade para fornecerem todos os elementos contabilísticos e pessoais que forem solicitados, como já o fizeram, em devido tempo, à Unidade de Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária. A FC Porto SAD e o presidente do seu Conselho de Administração não deixarão de exigir em sede própria responsabilidades aos artífices desta patranha", acrescenta o FC Porto.