SAD analisa contas em assembleia geral

A SAD do FC Porto promove hoje a sua assembleia geral anual de acionistas destinada a analisar as questões relativas às contas da sociedade. O exercício de 2017/18, apesar de ter sido coroado com a conquista do título, foi encerrado com prejuízo de 32,7 milhões de euros, que ainda assim cumpriu com as exigências do fair play financeiro da UEFA, que tinham a fasquia nos 20 milhões de euros negativos, dado ser permitido o desconto de custos relativos a alguns capítulos como a formação ou infraestruturas.Tal como aconteceu nos anos em que a crise foi mais aguda, é aguardada a aprovação das contas sem grande discussão em seu torno. Até porque a SAD irá colocar a sua proposta de orçamento para 2018/19 e que antecipa o regresso aos lucros. O resultado operacional previsto é de 18,6 milhões de euros, que baixa para 1,575 milhões após a contabilização de perdas financeiras e impostos.Volta ainda a debate o tema polémico relativo aos vencimentos da administração, aumentados devido a um prémio mensal que os acionistas aprovaram.