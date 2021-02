SAD do FC Porto com lucro de 34 milhões de euros no primeiro semestre da época

A SAD do FC Porto apresenta um resultado líquido de 34 milhões de euros no primeiro semestre da temporada, de acordo com informação avançada esta quarta-feira pelo 'JN'.





Estes números representam um regresso dos dragões a contas positivas, depois do prejuízo de cerca de 55 milhões de euros em período homólogo e do recorde negativo de 116,1 milhões de euros registado no exercício da época passada.Apesar do impacto, pela negativa, da Covid-19 nas contas - desde logo pela ausência de receitas de bilheteira por falta de público no estádios -, a SAD azul e branca registou ganhos significativos com venda de jogadores (destaque para os 40 milhões de euros faturados com a saída de Fábio Silva para o Wolverhampton) e com as verbas provenientes dos prémios da UEFA pela participação na Liga dos Campeões.