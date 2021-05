SAD do FC Porto dobra emissão obrigacionista para 70 milhões de euros

A SAD do FC Porto comunicou ao mercado, esta segunda-feira, que dobrou o valor da emissão obrigacionista em curso, passando dos 35 para os 70 milhões de euros.





"Até ao final do dia de hoje foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 2.362 ordens, que correspondem a um montante total de de 48.282.070 euros". Para atingir a nova fasquia proposta, faltam 22 milhões de euros.Até agora, a SAD que emitiu o maior empréstimo obrigacionista em Portugal foi a do Benfica, no valor de 60 milhões de euros, em 2017.