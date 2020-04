SAD do FC Porto pede adiamento do reembolso de obrigações

A SAD do FC Porto pediu, este domingo, o adiamento do reembolso de obrigações que vence em junho, no valor de 35 milhões de euros, possível cenário que já tinha sido noticiado por Record.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD dos azuis e brancos anunciou que o clube irá agora convocar uma assembleia geral de obrigacionistas.

Recorde-se que este era o sétimo de oito empréstimos obrigacionistas efetuados pelo FC Porto, sendo que é a primeira vez que o clube não consegue cumprir com os prazos estipulados.



Leia o comunicado na íntegra:



"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD ("FCP SAD"), nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, no n.º 1 do artigo 248.º-A, vem informar o mercado de que o Conselho de Administração deliberou solicitar a convocação de uma assembleia geral de titulares de obrigações denominadas "FC PORTO SAD 2017-2020" com o ISIN PTFCPJOM0003, emitidas pela FCP SAD, com vista à alteração dos termos e condições das Obrigações FC Porto SAD 2017-2020, em particular da alteração da data de maturidade para 9 de junho de 2021, nos termos constantes da respetiva convocatória e da proposta a ser apresentada pelo Conselho de Administração, que serão publicadas nos websites da CMVM, da FCP SAD e em https://publicacoes.mj.pt/.

Porto, 26 de abril de 2020", pode ler-se.