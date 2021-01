SAD do FC Porto pondera recurso contra castigo a guarda-redes da equipa B

A SAD do FC Porto está a ponderar apresentar um recurso contra o castigo que foi aplicado pelo Conselho de Disciplina a Ricardo Silva, guarda-redes do FC Porto B, que foi suspenso em dois jogos depois de ter sido expulso frente ao Benfica B. De acordo com o relatório do árbitro, o guardião foi admoestado com o cartão vermelho direto por ter dado "uma estalada" a um adversário com o jogo parado.





Na altura, a medida gerou muita polémica e motivou muitos protestos dos azuis e brancos, mas o assunto não se ficou por aí. Os responsáveis portistas continuam a acreditar que não existia motivo para a expulsão, julgando ter do seu lado as imagens televisivas, razões pelas quais estão a ponderar avançar com um recurso e consequente pedido de despenalização de Ricardo Silva, num caso similar ao do Sporting com Palhinha.