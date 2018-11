SAD multada em 9.180 euros

A SAD do FC Porto foi multada pelo Conselho de Disciplina da FPF (Secção não profissional) em 9.180 euros, em resultado do processo disciplinar instaurado na sequência do jogo da Supertaça – triunfo sobre o Aves, por 3-1.

Segundo o comunicado do CD, o FC Porto foi punido por infrações a artigos do Regulamento Disciplinar da FPF que remetem para o arremesso de objeto perigoso, ofensas corporais a espectadores e comportamento incorreto do público. O CD dá como provado que os adeptos portistas lançaram "uma tocha de fumo para o relvado [...] que retardou o recomeço do jogo em 2 minutos", que "um espectador ficou com pequenas lesões causadas pelo rebentamento de um dos artefactos detidos pelos adeptos do FC Porto", que foi "atirado um isqueiro na direção do árbitro assistente Ricardo Santos" e que foram entoados "cânticos ofensivos" pelos apoiantes.

A acusação ainda apontou uma infração no capítulo da "organização ou segurança do espetáculo desportivo", porém o FC Porto foi absolvido nesse ponto, já que essa nunca seria responsabilidade do dragão, por ter atuado na condição de visitante. A decisão do CD tem recurso para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.