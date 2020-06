Saiba como pode ser a Cidade FC Porto

A Cidade FC Porto vai ser uma realidade a breve prazo e já há imagens do possível layout da infraestrutura, que ficará localizada em Matosinhos. Tiago Silva, conhecido adepto portista, foi quem revelou a imagem, no seu espaço de opinião semanal no Portal dos Dragões, assegurando ainda que o processo já vem sendo trabalhado pelas partes há algum tempo.





De recordar que, na semana passada, Pinto da Costa abriu o jogo sobre a Cidade FC Porto, revelando o local e os planos para a mesma. "Temos já no concelho de Matosinhos um terreno de 8 hectares. Está prevista a construção de sete campos de futebol de 11, um deles com 2.500 lugares na bancada, e dois campos de futebol de 7. Terá uma zona residencial para 100 camas e temos dois tipos de financiamento já aprovados. Ainda não tomámos essa decisão pois estamos no final de um mandato e entendemos que não o devemos fazer. Ou um financiamento bancário a 10 anos, ou um financiamento privado a 20 anos, findo o qual a infraestrutura passará para as mãos do FC Porto", adiantou.