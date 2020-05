Saída de Diogo Leite 'congelada' pela pandemia

Tendo em conta a revolução que o Valencia conta fazer no plantel, especialmente na defesa, um dos alvos prioritários é Diogo Leite. Esta informação não se trata propriamente de uma novidade, mas a rádio Cadena COPE fez um ponto de situação em que revelou que este era mesmo o dossiê mais avançado, sendo que a pandemia de covid-19 veio colocar um travão às negociações com o FC Porto.





De acordo com a mesma fonte, responsáveis do clube che tinham mesmo um encontro marcado com o jovem central dos azuis e brancos no final do mês de março, mas a situação atual tornou essa 'reunião' presencial impossível.Agora, o Valencia aguarda para que tudo acalme um pouco, de maneira a concluir com o FC Porto e com o atleta essas negociações que levem o campeão europeu de sub-17 e sub-19 para o Mestalla.