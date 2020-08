Saidy Janko cobiçado por Bolonha e Alavés

Saidy Janko é alvo do interesse do Bolonha e do Alavés, apurou Record. Italianos e espanhóis estão atentos à situação do lateral-direito, de 24 anos, que o FC Porto emprestou na temporada agora finda ao Young Boys. Os suíços detêm uma opção de compra sobre o passe do defesa que está prestes a expirar.





O destino Saidy Janko está assim por definir, sendo que, caso os dragões venham a receber uma proposta atrativa por Tomás Esteves, o futuro do suíço pode vir a ser requacionado. Seja como for, a prioridade aponta para uma venda imediata que ajude a compor o encaixe de vulto que a SAD procura realizar.