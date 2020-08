Saint-Étienne insiste em Aboubakar

A menos de um ano de terminar contrato com o FC Porto, Aboubakar está no mercado e tem sido associado a vários clubes turcos e franceses nas últimas semanas. E foi exatamente de França que ontem surgiram novos ecos de um eventual interesse do Saint-Étienne, emblema que já há muito se encontra atento à situação do ponta-de-lança camaronês.

Segundo noticiou o portal francês Peuple-Vert, o Saint-Étienne terá 2 milhões de euros reservados para a contratação de Aboubakar e pondera oferecer-lhe um contrato dependente do rendimento desportivo, com um salário inferior ao que aufere no Dragão, mas que poderá subir, caso o jogador corresponda com golos e bons desempenhos.