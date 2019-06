Saint-Étienne tenta Waris

Sem espaço nas opções de Sérgio Conceição, Majeed Waris continua bem cotado em França e pode muito bem ser por lá que passa o seu futuro. De acordo com a imprensa ganesa, o avançado, de 27 anos, faz parte da lista de desejos do Saint-Étienne, que já terá iniciado mesmo as negociações com o FC Porto.

De recordar que Waris esteve cedido ao Nantes na última época, sendo que os franceses tinham uma opção de compra no valor de 6 milhões de euros, que não acionaram, na expectativa de ainda resgatar o jogador a um preço mais baixo.