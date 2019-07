Santiago Baños sobre Uribe: «Não há apenas interesse do FC Porto»

Santiago Baños, presidente do América do México, confirma o interesse do FC Porto na contratação de Mateus Uribe, médio colombiano de 28 anos, mas adianta que há mais interessados no jogador. O dirigente também aproveitou para revelar o porquê de as negociações estarem um pouco mais paradas.





"Não me quero alongar, mas não há interesse apenas do FC Porto, mas também de mais um par de equipas que pretendem os seus serviços. As negociações estão a ser um pouco mais complicadas. O Mateus tem mais dois anos de contrato com o clube, pelo que esperaremos. Falei com ele, a porta continua aberta porque a ele também lhe agrada melhorar em temos de desafios profissionais. Estão a procurá-lo equipas de ligas importantes e que participam na Champions. O jogador pretende um crescimento na sua carreira mas temos de analisar. Caso seja possível alcançar um acordo que convenha a todos, ao jogador e à instituição, o negócio será feito. Agora, esse processo está um pouco mais parado", referiu em entrevista ao jornal 'Marca'.