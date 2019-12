Saravia ainda aqueceu...

Depois de ter inaugurado o marcador frente ao Casa Pia, Renzo Saravia acabou relegado para fora dos 18 eleitos de Sérgio Conceição para o encontro com o Belenenses SAD. No entanto, o lateral-direito ainda marcou presença no relvado do Jamor, onde realizou exercícios de aquecimento juntamente com os seis elementos de campo que se sentaram no banco de suplentes. Após esse período seguiu com os colegas para os balneários, sendo que depois assistiu ao desafio nas bancadas, ao lado do guarda-redes Mbaye, que também esteve no aquecimento mas acabou fora dos 18 eleitos do técnico portista.