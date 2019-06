Saravia criticado

A derrota da Argentina na estreia desta edição da Copa América, frente à Colômbia, provocou uma onda de indignação no país das pampas, à qual não escapou praticamente nenhum jogador. Um dos mais visados foi Renzo Saravia, lateral-direito recentemente contratado pelo FC Porto, que fez ontem 26 anos. O defesa esteve ligado aos dois golos da seleção colombiana, com maiores culpas no primeiro do que propriamente no segundo, onde não teve ajuda no movimento defensivo, e foi acusado de não ter subido no terreno na maior parte do tempo.

O jornal ‘Olé’ deu-lhe nota 3 numa escala de 0 a 10, criticando-o também pela imprecisão ao nível do passe e pelo cartão amarelo que recebeu após entrada dura sobre Wilmar Barrios. Um arranque negativo.