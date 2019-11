Saravia é assunto para a SAD

O futuro de Renzo Saravia no mercado de inverno é assunto para a SAD resolver. Sérgio Conceição não tem queixas do empenho do argentino no trabalho diário e não tem previsto solicitar a saída do jogador, para cuja contratação deu o aval, apesar de este também ter estado envolvido no caso da noitada.

Todavia, o facto é que a hierarquia definida pelo técnico para o flanco direito da defesa não deverá sofrer alterações nas próximas semanas, pelo que Corona, Manafá e Mbemba, com Tomás Esteves à espreita, deixam Saravia com escassa margem de manobra para poder competir. Dessa forma, caberá à SAD avaliar se Saravia, que custou quase 6 milhões de euros, pode garantir algum retorno financeiro.

Parados na seleção

Saravia foi suplente não utilizado no duelo de ontem da Argentina, com o Brasil. Marchesín ficou na bancada, dado que estavam quatro guardiões convocados.