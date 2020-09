Saravia e o falhanço no FC Porto: «Não tive o espaço esperado»

Renzo Saravia chegou ao FC Porto no verão de 2019, não conseguiu impor-se e acabou por sair em janeiro passado para o Internacional de Porto Alegre. Oito meses volvidos, o lateral-direito argentino explica o que falhou no Dragão. “Foi algo raro, cheguei muito entusiasmado depois de uma Copa América e não tive as oportunidades que esperava”, apontou o jogador, de 27 anos, que está cedido ao Inter até dezembro.

Com o objetivo de continuar a ir à sua seleção em mente, Saravia não viu outra alternativa a não ser sair. “Queria ir à seleção, que para mim é o principal, mas para isso preciso de jogar. Achei que era uma boa opção sair”, referiu, em declarações Radio Impacto Córdoba, à qual garantiu estar feliz no Brasil.