Saravia e o "FC Porto na Baixa": «Estou com muita vontade de conhecer todos os portistas»

Apesar de ter sido o primeiro reforço anunciado pelo FC Porto, Renzo Saravia apenas chegou à cidade Invicta na passada quinta-feira para ser oficialmente apresentado como parte integrante do plantel para a próxima temporada.Dois dias volvidos, o lateral argentino já teve um contacto mais próximo com os adeptos, sendo uma das caras que participou no evento de apresentação dos equipamentos azuis e brancos, na baixa da cidade.Antes, em declarações ao Porto Canal, Saravia assumiu estar entusiasmado com a oportunidade e com muita vontade de estar com os sócios dos dragões."Estou com muita vontade de conhecer todos os portistas e de desfrutar do espetáculo. Vai ser incrível. Sinto-me muito cómodo, estou habituado a estas cores. Estou feliz e com muitas vontade que comece tudo", referiu, ao Porto Canal.