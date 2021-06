Saravia em aberto no Internacional

Renzo Saravia regressou aos relvados em maio, depois de debelar uma grave lesão no joelho, e tem dado boas indicações ao serviço do Internacional de Porto Alegre. Ainda assim, o futuro do jogador argentino continua em aberto. O lateral-direito está cedido pelo FC Porto até final de 2021 e a anterior direção do clube brasileiro havia dado indicações de que pretendia contar com o jogador para além disso.

No entanto, a mudança de direção no final do ano passado deixa o interesse envolto em alguma incógnita. Certo é que o jogador é amplamente apreciado dentro do clube, sobretudo pelos adeptos, que vão elogiando as exibições do argentino.

Ontem, por exemplo, Saravia fez uma partida que deu que falar nas redes sociais. O universo do Internacional ficou agradado com o jogo do lateral, destacando uma jogada em que este inicia com uma ‘cueca’ um lance que quase dava golo.