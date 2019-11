Saravia feliz pelos minutos na seleção

Com 128 minutos acumulados pelo FC Porto até ao momento da temporada, Saravia mostrou-se feliz por ter tido a oportunidade de completar o tempo de jogo do empate (2-2) da sua seleção, a Argentina, contra o Uruguai. Após o final do encontro, o lateral-direito deu conta da sua satisfação. "No plano individual estou contente por ter tido minutos na seleção. É o que todo o jogador deseja", referiu o defesa, dando depois conta de que, também na Argentina, os minutos estão ‘caros’: "Há enormes jogadores para todas as posições..."