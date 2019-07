Saravia manifesta "felicidade tremenda" por ter assinado pelo FC Porto

O futebolista internacional argentino Renzo Saravia manifestou esta quinta-feira uma "felicidade tremenda" por ter assinado pelo FC Porto e confessou ter-se aconselhado com Lisandro López, antigo avançado da equipa portista, com o qual se cruzou no Racing."É uma felicidade tremenda estar no FC Porto. Tenho muita vontade de começar esta nova etapa, que, a nível pessoal, é um grande salto na minha carreira", afirmou o lateral direito, de 26 anos, em declarações reproduzidas no site oficial dos dragões.Saravia, que se definiu como "um jogador aguerrido a defender", mas que também procura "ser uma opção no ataque", espera contribuir para que "o FC Porto consiga conquistar títulos"."Sou um jogador que vai fazer tudo para dar o melhor e conseguir coroar com uma boa temporada a estreia neste clube", vincou o ex-jogador do Racing, que se vinculou aos azuis e brancos até 2023.Antes de se mudar para a Cidade Invicta, Saravia não se coibiu de falar de Lisandro López, companheiro de equipa na formação de Avellaneda e que brilhou pelo FC Porto, entre 2005 e 2009."Falei muito com ele e disse-me maravilhas deste clube. Mal surgiu esta oportunidade, não hesitei nem um segundo. Estou com muita vontade de começar a trabalhar e estar às ordens do mister", revelou.Saravia, que conta com seis internacionalizações pela Argentina, participou na última edição da Copa América, sendo titular diante de Colômbia e Qatar.