Sarr: «Queremos a qualificação, a primeira parte está feita»

Sarr foi titular na vitória do FC Porto esta terça-feira frente ao Marselha (3-0) e no final do encontro da 3.ª jornada da Liga dos Campeões, o central francês analisou o encontro.





"Estou orgulhoso e feliz porque fizemos o nosso trabalho. O Marselha é uma boa equipa e sei bem que estavam à espera deste jogo para dar uma boa resposta. Foram agressivos, mas nós também. Senti-me bem, quero jogar e acho que estou a melhorar a cada dia e posso contribuir para a equipa", afirmou."Queremos a qualificação. A primeira parte está feita. Falta a segunda. Será difícil, mas vamos encarar os jogos que faltam com a mesma determinação", disse ainda Sarr.