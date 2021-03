Sarr satisfeito por ter rumado ao FC Porto: «Foi a solução perfeita»

Malang Sarr trocou o Chelsea pelo FC Porto no início da presente temporada, chegando ao Dragão a título de empréstimo. Em declarações ao 'L'Équipe', o defesa-central explicou os motivos desta decisão, revelando-se satisfeito pelo curso que optou por dar à carreira.





"Estava a treinar com o Chelsea antes de ser emprestado, mas o empréstimo estava nos planos. Tinha de ser sincero comigo mesmo, a minha época tinha acabado em março e não ia ter sucesso imediato no Chelsea", começou por apontar."O FC Porto foi a solução perfeita. Queria passar a época num clube de topo, onde me desse bem para depois ficar com um lugar no Chelsea", acrescentou.