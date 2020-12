Sarr: «Sinto que temos equipa para ganhar tudo»

O FC Porto venceu o Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga, disputado no estádio do Dragão, garantindo o apuramento para a 'final-four' da competição. Os dragões adiantaram-se no marcador com um golo do defesa francês Malang Sarr, aos 73 minutos, com o colombiano Luis Díaz a ampliar a vantagem, aos 80. O Paços de Ferreira ainda reduziu, aos 82, por Adriano Castanheira.





"É uma grande sensação, deixa-me muito orgulhoso. Foi um golo importante para a equipa e, claro, fico também muito contente por ter contribuído claro", disse Sarr.O jogador dos dragões destacou a união do grupo: "Sinto que temos equipa para ganhar tudo. Temos um grupo muito talentoso e também staff e equipa técnica fantásticos, que ajudar-nos a evoluir todos os dias. Podemos fazer grandes coisas."