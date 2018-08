Gianmarco Ferrari, defesa-central do Sassuolo, foi associado aos azuis e brancos na noite de anteontem. As informações, com origem em Itália, apontavam à chegada de uma proposta do FC Porto pelo italiano, de 26 anos, para os próximos dias. Sem que a veracidade das notícias tenha sido confirmada, um responsável do Sassuolo veio ontem a público excluir a hipótese de saída de Ferrari. "Não queremos vendê-lo, nem sequer o consideramos", disse Giovanni Carnevali, administrador delegado do clube, citado pela imprensa local.