Scaloni anuncia titularidade de Marchesín frente à Alemanha

A Argentina vai defrontar a Alemanha na quarta-feira, em Dortmund, num jogo que vai colocar frente a frente as duas equipas que disputaram a final do Mundial'2014. Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Lionel Scaloni revelou o onze completo da seleção sul-americana, no qual se inclui Agustin Marchesín, guarda-redes do FC Porto.





"O onze terá Marchesín, Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico, De Paul, Leandro Paredes, Roberto Pereyra, Dybala, Lautaro Martínez e Ángel Correa", disse Scaloni.O jogo entre alemães e argentinos está marcado para as 19h45 de quarta-feira.