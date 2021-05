«Se não fosse o VAR, o Benfica-FC Porto era um roubo»

Benfica e FC Porto empataram (1-1) no clássico de quinta-feira no Estádio da Luz, com golos de Everton e Uribe. Assim, o Sporting ficou a dois pontos do título e dragões e águias continuam separados por 4 pontos. Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre o jogo com os encarnados.





"Merecíamos ganhar no nosso salão de festas. Mas o que mais me impressiona é que, se não fosse o VAR, era um roubo. Um golo em fora-de-jogo e dois penáltis, o que espelha este campeonato. Para as próximas jornadas, antevê-se um final de campeonato interessante.""O FC Porto perdeu o título mas firmou o segundo lugar. Quem mais quis ganhar o encontro foi o FC Porto. O Benfica não consegue ganhar aos dragões nem que seja a feijões. Parabéns ao FC Porto pela entrega. Para mim, serão sempre os campeões.""Foi equilibrado. O FC Porto sofreu logo no início e passou o jogo a correr atrás do prejuízo, ainda empatou, mas não conseguiu dar a volta. Infelizmente, acho que significa o segundo lugar. O Sporting quase de certeza será campeão, mas assim dá para segurar o segundo lugar."