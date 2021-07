Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sebastian Soto, um avançado à moda do FC Porto: «É o que têm procurado, fortíssimo» Analista Rodrigo Carvalho, que vive nos EUA, considera que chegada do norte-americano é boa "para ambas as partes"





• Foto: FC Porto