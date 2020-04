Secretário: «Pensei que o Emerson estava a tocar samba e ele tinha desmaiado»

Secretário e Emerson partilharam setor no relvado aquando da passagem do FC Porto, mas foram também companheiros de quarto. Uma etapa que gerou muitas histórias, uma das quais em dia de jogo contra o Boavista, que envolveu uma casa-de-banho, um pouco de samba e um desmaio de Emerson.





"Estávamos no quarto. Eu na cama e ele na casa de banho. Ouvi barulho e parecia ele a tocar samba. E depois parou e nunca mais ouvi nada. Fui à casa de banho, abro a porta, a porta não abre toda. Olho para o chão e vejo o Emerson com a cabeça no chão e com sangue na boca. Fui de pijama pelo corredor a pedir ajuda. Chamei o Rodolfo e ver quem me ajudava. O que é certo é que foi ao hospital, fez exames e jogámos nesse dia à noite. Marcou um golo que decidiu o jogo", lembrou o antigo jogador.